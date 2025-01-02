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Молдавия приобретет системы обнаружения и ликвидации беспилотников

Минобороны Молдавии: Кишинев купит две системы для обнаружения дронов
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Станислав Красильников/РИА Новости

Молдавские власти намерены закупить системы выявления и ликвидации беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава минобороны республики Анатолий Носатый, которого цитирует РИА Новости.

«У Молдавии будут две системы идентификации и уничтожения дронов. <...> Процесс идентификации и заключения контракта уже состоялся, начинается процедура подачи заявки и доставки», — рассказал министр.

При этом руководство страны пока не хочет раскрывать стоимость систем и сроки поставки, а также технические данные оборудования на случай, если этой информацией захочет воспользоваться возможный противник.

Кроме того, Молдавия хочет докупить дополнительные пять систем противовоздушной обороны.

3 декабря молдавская полиция сообщила об обнаружении частей упавшего беспилотника в селе Подгорены в Оргеевском районе. Информацию передали в соответствующие органы, зона падения БПЛА была перекрыта. На месте работали специализированные службы, а сотрудники техно-взрывоопасного отдела техно-криминалистического центра и судебной экспертизы изучали обломки.

Ранее в МИД РФ предостерегли Молдавию от сближения с НАТО.

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