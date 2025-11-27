Путин назвал дату и место проведения следующего саммита ОДКБ

Путин: следующий саммит ОДКБ пройдет 11 ноября 2026 года в Москве

Следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится в Москве 11 ноября 2026 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, его слова приводит «Кремль».

«Согласовано, что следующая сессия Совета коллективной безопасности пройдет в Москве 11 ноября. Будем рады увидеть вас в российской столице», — сказал он.

Также Путин предложил запустить масштабную программу оснащения сил Организации Договора о коллективной безопасности российскими вооружениями, которые, по его словам, доказали свою эффективность в зоне боевых действий.

Президент России 27 ноября принимает участие в заседании саммита ОДКБ. Мероприятие проходит в резиденции «Ынтымак Ордо» в столице Киргизии Бишкеке. Далее запланировано заседание в расширенном составе.

Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке до 27 ноября.

Ранее Путина в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке встретили киргизские богатыри.