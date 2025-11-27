Путин принимает участие в заседании саммита ОДКБ в узком составе

Путин 27 ноября участвует в заседании саммита ОДКБ в узком составе

Президент России Владимир Путин 27 ноября принимает участие в заседании саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Мероприятие проходит в резиденции «Ынтымак Ордо» в столице Киргизии Бишкеке. Далее запланировано заседание в расширенном составе.

В ходе встречи ожидается подписание итоговых документов, Путин примет участие в церемонии. Кроме того, российский лидер проведет пресс-конференцию с представителями СМИ, где подведет итоги визита в Бишкек.

Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке до 27 ноября.

В рамках рабочей поездки глава российского государства также провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По данным пресс-службы белорусского лидера, переговоры длились 1 час 37 минут вместо запланированных 40 минут

Ранее Путина в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке встретили киргизские богатыри.