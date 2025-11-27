Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке

Путин прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо» в Бишкеке на саммит ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо» в Бишкеке на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

Глава государства примет участие в церемонии приветствия президентом Киргизии Садыром Жапаровым глав государств — членов ОДКБ и в общей фотографии. После этого начнутся заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В ходе встречи ожидается подписание итоговых документов, Путин примет участие в церемонии. Кроме того, российский лидер проведет пресс-конференцию с представителями СМИ, где подведет итоги визита в Бишкек.

Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке до 27 ноября. У главы российского государства также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.

