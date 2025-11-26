Путин раскрыл подробности переговоров с президентом Киргизии

Путин заявил, что обсудил с Жапаровым сотрудничество в военной сфере

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с киргизским коллегой Садыром Жапаровым сотрудничество стран в военной и военно-технической сфере. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Естественно, мы с Садыром Нургожоевичем предметно обсудили и расширили двустороннее сотрудничество в военных и военно-технических государствах. Наметили планы совместной работы в противодействии терроризму, экстремизму, наркотрафике и оргпреступности», — заявил он.

По словам российского лидера, размещенная в Киргизии объединенная российская военная база вносит важный вклад в укрепление обороноспособности республики и обеспечение безопасности, а также стабильности во всей Центральной Азии.

До этого глава государства заявил, что представители России и Киргизии подпишут пакет важнейших для обеих сторон документов. Он назвал повестку для переговоров «весьма объемной».

Путин в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке до 27 ноября. У главы российского государства также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее стало известно, что у резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке Путина ждал необычный сюрприз.