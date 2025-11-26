Президент Гвинеи-Бисау подтвердил, что «был свергнут»

Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его свергли

Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало подтвердил, что был свергнут военными. Об этом он сообщил телеканалу France 24.

«Я был свергнут», — сообщил он.

Военные, которые совершили государственный переворот в Гвинее-Бисау, объявили о закрытии всех границ.

По словам военных, они берут на себя «полный контроль над страной». Также армия приостанавливает избирательный процесс и закрывает границы государства.

Несколькими часами ранее действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате государственного переворота. По его словам, во время инцидента в отношении него не применялось насилие.

Как сообщало агентство Reuters, военные «приостановили спорный избирательный процесс в стране, сославшись на необходимость прояснить ситуацию, прежде чем вернуться к конституционному порядку».

Ранее посольство России в Гвинее-Бисау привели в состояние повышенной готовности.