В Гвинее-Бисау заявили о закрытии границ после госпереворота

AFP: в Гвинее-Бисау военные объявили о закрытии всех границ

Военные, которые совершили государственный переворот в Гвинее-Бисау, объявили о закрытии всех границ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Журналисты отметили, что военнослужащие зачитали заявление в штабе армии в столице западноафриканского государства городе Бисау.

По словам военных, они берут на себя «полный контроль над страной». Также армия приостанавливает избирательный процесс и закрывает границы государства.

Несколькими часами ранее действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате государственного переворота. По его словам, во время инцидента в отношении него не применялось насилие.

Как пишет Jeune Afrique, вместе с Эмбало были арестованы начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал Бьяге На Нтан, заместитель начальника штаба генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде.

Ранее премьер Грузии раскрыл, кто осуществлял попытки госпереворота в стране.