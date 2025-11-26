Посольство России в Гвинее-Бисау привели в состояние повышенной готовности

В связи с обострением ситуации в Гвинее-Бисау российское посольство в этой стране переведено в режим повышенной готовности и поддерживает контакт с проживающими там соотечественниками. Об этом ТАСС сообщили представители российского диппредставительства.

В посольстве отметили, что в среду, 26 ноября, во второй половине дня в центре столицы были слышны звуки стрельбы.

«По имеющимся сведениям, вооруженные люди в военной форме захватили здание Центральной избирательной комиссии. Информация о местонахождении и состоянии президента Умару Сисоку Эмбало противоречива, и на данный момент нет четкого понимания ситуации», – заявили в посольстве.

26 ноября действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате государственного переворота. По его словам, во время инцидента в отношении него не применялось насилие.

Ранее в Гвинее-Бисау заявили о свержении президента.