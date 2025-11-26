На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гвинее-Бисау заявили о свержении президента

Reuters: офицеры Гвинеи-Бисау заявили о свержении главы государства
Shutterstock/FOTODOM

Группа высокопоставленных армейских офицеров в Гвинее-Бисау заявила о свержении президента Умаро Сиссоко Эмбало. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщается, военные «приостановили спорный избирательный процесс в стране, сославшись на необходимость прояснить ситуацию, прежде чем вернуться к конституционному порядку».

Военные, которые совершили государственный переворот в Гвинее-Бисау, объявили также о закрытии всех границ.

По словам военных, они берут на себя «полный контроль над страной». Также армия приостанавливает избирательный процесс и закрывает границы государства.

Несколькими часами ранее действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате государственного переворота. По его словам, во время инцидента в отношении него не применялось насилие.

Как пишет Jeune Afrique, вместе с Эмбало были арестованы начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал Бьяге На Нтан, заместитель начальника штаба генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде.

