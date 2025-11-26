На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главу Гвинеи-Бисау арестовали в результате госпереворота

Jeune Afrique: глава Гвинеи-Бисау заявил, что его арестовали в кабинете
Michel Euler/AP

Действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что его арестовали в кабинете президентского дворца в результате государственного переворота. Об этом сообщает издание Jeune Afrique.

По словам президента, во время «государственного переворота» в отношении него не применялось насилие.

Как пишет Jeune Afrique, вместе с Эмбало были арестованы начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал Бьяге На Нтан, заместитель начальника штаба генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде.

Незадолго до этого агентство РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse сообщало о стрельбе возле дворца действующего президента Гвинеи-Бисау.

23 ноября в Гвинее-Бисау состоялись всеобщие выборы, после которых Эмбало объявил себя победителем. При этом официальное оглашение результатов выборов запланировано на четверг, 27 ноября.

