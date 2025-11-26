Встреча Лукашенко и Путина продлилась более полутора часов

Встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко в Бишкеке длилась 1 час 37 минут вместо запланированных 40 минут. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

По информации журналистов, лидеры двух стран могли бы общаться гораздо дольше, но при этом они понимают необходимость соответствовать протоколу и программе.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Бишкеке в государственной резиденции «Ала-Арча». Российский лидер в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом.

В ходе переговоров Лукашенко заявил, что Минск готов принять переговоры по урегулированию на Украине. По его словам, инициатива может быть реализована при желании сторон.

15 ноября сообщалось, что Лукашенко и президент Путин провели телефонный разговор. Известно, что лидеры обсуждали развитие двусторонних отношений, вопросы обороны и безопасности, строительство нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце и ситуацию на границе Союзного государства. Эти темы они должны более подробно обсудить на встрече в Киргизии.

Ранее Путин раскрыл подробности переговоров с президентом Киргизии.