Лукашенко предложил Путину провести переговоры по Украине в Минске

Лукашенко: переговоры по Украине могут снова пройти в Минске

Минск готов принять продолжающиеся переговоры по урегулированию на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке, передает БелТА.

«Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы», — подчеркнул он.

Тем временем, CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков раскрыл детали телефонных разговоров России и США.