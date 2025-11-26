Песков подтвердил визит Уиткоффа в Москву

Песков: контакты с США есть, сейчас речь идет о приезде Уиткоффа в Москву

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф приедет в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Контакты с США есть, сейчас речь идет о приезде Уиткоффа в Москву», — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что о сроках контактов Кремль сообщит дополнительно.

До этого о возможности встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником его американского коллеги заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

26 ноября Ушаков заявил, что хотелось бы наблюдать завершение конфликта на Украине в 2025 году.

До этого агентство Bloomberg разместило на сайте две стенограммы телефонных разговоров, якобы имевших место между Ушаковым и Уиткоффом 14 октября, а также между Ушаковым и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым 29 октября. Сам Дмитриев позднее назвал публикацию фейком, а Ушаков заверил, что Россия непричастна к «сливу» его разговоров с Уиткоффом.

