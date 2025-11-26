Ушаков заявил, что хотел бы видеть завершение конфликта на Украине в 2025 году

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что хотелось бы наблюдать завершение конфликта на Украине в 2025 году. Его слова приводит «Интерфакс».

В ответ на это он переадресовал вопрос репортеру, услышав ответ, что журналист тоже хотел бы скорейшего окончания конфликта.

«И мне тоже хотелось бы», — заявил Ушаков.

До этого член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков допустил окончание специальной военной операции (СВО) на Украине на условиях России в 2026 году. По его словам, результаты недавнего опроса говорят о том, что 80% жителей Украины выступают за немедленное заключение мира.

При этом в начале ноября военный корреспондент Александр Коц заявил, что СВО еще не началась, поэтому завершится нескоро, России следует готовиться к новым вооруженным конфликтам. По его мнению, после того как боевые действия на территории Украины завершатся, начнется конфликт с Польшей.

Ранее в Германии предостерегли Европу от новой войны с Россией.