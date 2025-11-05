На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии предостерегли Европу от новой войны с Россией

Депутат ЕП фон дер Шуленбург: Европа не переживет еще одной войны с Россией
Global Look Press

Попытки стран Европы закрепить контроль над Россией потерпели крах два раза, а третьего Европа не переживет. Об этом заявил депутат Европейского парламента Михаэль фон дер Шуленбург на YouTube-канале норвежского политолога Гленна Дизена.

По его словам, европейские страны всегда стремились «держать эту огромную Россию под контролем», но каждый раз сталкивались с провалом. Он также раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за план создать самую большую армию в Европе.

Депутат задался вопросом, как на эту идею смотрят соседи ГерманииПольша, Чехия, Нидерланды и Франция. По мнению парламентария, план Мерца не будет реализован, он расколет Европу.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Дизен писал, что Европе придется пойти на жертвы, чтобы конфликтовать с Россией.

Также во Франции предположили, что потенциальная военно-морская блокада Калининграда со стороны НАТО может привести к третьей мировой.

Ранее в США призвали Запад отказаться от «магического» мышления о победе Украины.

