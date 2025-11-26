На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков счел возможной скорую встречу Путина и Уиткоффа в Москве

Ушаков: Путин может принять Уиткоффа в Москве
Gavriil Grigorov/Reuters

Президент России Владимир Путин может принять спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Москве на следующей неделе. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Если Уиткофф приедет, то его наверняка примет президент РФ», — сказал он.

Также Ушаков заявил, что хотелось бы наблюдать завершение конфликта на Украине в 2025 году.

До этого агентство Bloomberg разместило на сайте две стенограммы телефонных разговоров, якобы имевших место между Ушаковым и Уиткоффом 14 октября, а также между Ушаковым и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым 29 октября. Сам Дмитриев позднее назвал публикацию фейком, а Ушаков заверил, что Россия непричастна к «сливу» его разговоров с Уиткоффом.

26 ноября первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал опубликованную запись телефонного разговора попыткой повлиять на ход переговоров по украинскому кризису, чего, по его мнению, не случится.

Ранее Ушаков заявил, что российские спецслужбы участвовали в переговорах с Украиной и США в Абу-Даби.

Переговоры о мире на Украине
