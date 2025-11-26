«ЦРУшные методы»: в Госдуме оценили «слив» разговора Ушакова и Уиткоффа

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал опубликованную запись телефонного разговора помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа попыткой повлиять на ход переговоров по украинскому кризису.

«Делаются отчаянные попытки противопоставить хоть что-то мирным инициативам. И пользуются проверенными ЦРУшными методами, сливая тайно записанные разговоры. В них, кстати, ничего предосудительного и нет, правда, манера беседы сильно напоминает русских злодеев из голливудских боевиков. Очевидно, расчет на то, что общество в США, обильно отравленное русофобией, заклеймит Уиткоффа за одну только эту связь с Россией», — заявил парламентарий.

По мнению Журавлева, публикация стенограммы беседы не должна повлиять на ход переговоров.

«Наша сторона, кстати, ее [связь с США] никогда и не скрывала, но помощник президента Ушаков заверяет, что точно ничего не записывал, так что следы явно ведут на американский континент, где привыкли всех держать под постоянным контролем. На ход переговорного процесса этот ход уже вряд ли повлияет, другое дело, что, как я уже говорил неоднократно, соглашение нам нужно заключать вовсе не с Киевом, а с Вашингтоном — суть конфликта ведь лежит в плоскости российско-американских отношений, и Украина здесь лишь инструмент», — сказал депутат.

До этого агентство Bloomberg разместило на сайте две стенограммы телефонных разговоров: между Ушаковым и Уиткоффом от 14 октября, а также между Ушаковым и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым от 29 октября.

Сам Дмитриев позднее назвал публикацию фейком, а Ушаков заверил, что Россия непричастна к «сливу» его разговоров с Уиткоффом.

Ранее Ушаков заявил, что российские спецслужбы участвовали в переговорах с Украиной и США в Абу-Даби.