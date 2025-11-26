На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали «неприемлемым жульничеством» одну лазейку в плане по Украине

Алексей Куденко/РИА «Новости»

Лазейки по быстрому втягиванию Украины в НАТО являются для России неприемлемым жульничеством. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он напомнил, что обсуждаемый мирный план по Украине «вообще не соглашением для подписания». Депутат обратился к словам президента Владимира Путина о том, что его можно рассматривать как основу для обсуждения. Но дьявол кроется в деталях, отметил Новиков.

Политик напомнил, что Россия неоднократно заявляла о том, что смысл СВО кроется прежде всего в решении крупных вопросов стратегической безопасности.

«Всякие поползновения сейчас, на фоне всего происходящего, оставить, например, лазейки для быстрого втягивания Украины в НАТО или что-то еще, выглядят неприемлемым для Российской Федерации жульничеством. Есть цели, связанные с демилитаризацией и денацификацией Украины. Они должны быть реализованы», — заявил Новиков.

По его словам, вместо того, чтобы сделать документ приемлемым для России, происходит обратный процесс усилиями Украины и Европы.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не может вступить в альянс без единодушного согласия всех членов, которого пока нет. Рютте признал, что ряд союзников, включая США, заявили, что в настоящее время выступают против вступления Украины в Североатлантический альянс.

Ранее Украина назвала три «красные линии» в мирном плане США.

