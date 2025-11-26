На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек НАТО признал невозможность членства Украины в альянсе

Рютте признал невозможность членства Украины в НАТО без единства в альянсе
Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не может вступить в альянс без единодушного согласия всех членов, которого пока нет. Об этом он сказал в интервью испанской газете El Pais.

Рютте признал, что ряд союзников, включая США, заявили, что в настоящее время выступают против вступления Украины в Североатлантический альянс.

Генсек добавил, что, если членство в НАТО не является вариантом для Украины, то страны-члены сообщества должны предоставить Киеву достаточно надежные гарантии безопасности, обсуждения которых ведутся.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генсек НАТО анонсировал поступление на Украину нового оружия.

Новости Украины
