Украина назвала три «красные линии» в мирном плане США

CNN: Украина назвала три пункта в соглашении, которые могут помешать переговорам
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

В представленном США мирном плане существуют как минимум три пункта, которые являются «красными линиями» для Украины и могут помешать дальнейшему прогрессу в переговорах. Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.

В первую очередь речь идет о «щекотливом вопросе» передачи территорий Донбасса, включая так называемый украинский «пояс крепостей». Еще один пункт – «спорное предложение» об ограничении численности ВСУ, сообщил собеседник.

Неприемлемым является и требование об отказе Украины от членства в НАТО. Уступка станет «плохим прецедентом» и даст России право вето в отношении военного блока, считает источник.

Как пишет CNN, «все три пункта, обсуждаемые источником, также являются чувствительными и давно существующими «красными линиями» для Украины», где официальный отход от любого из них — это серьезная задача, потенциально чреватая значительными рисками для украинских лидеров, которые попытаются это сделать.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «идет на уступки» в переговорах по Украине и готова обсуждать прекращение боевых действий и отказ от контроля над большими территориями. Он сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф на следующей неделе встретится с Владимиром Путиным.

Ранее генсек НАТО предостерег от завышенных ожиданий вокруг мирного плана по Украине.

