Партия экс-президента Украины обратилась к фракции Тимошенко для отставки правительства

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко объединить усилия в сборе подписей за отставку кабмина в связи с коррупционным скандалом. Об этом сообщается в Telegram-канале фракции.

В публикации отмечается, что партия Тимошенко также обратилась к аппарату Верховной рады за подписными письмами для отставки правительства. Представители «Европейской солидарности» выразили готовность подписать эти письма, а также призвали всех депутатов «Батьковщины» сделать аналогичное действие по отношению к своей партии.

Фракция Порошенко подчеркнула, что отставка украинского правительства является первым шагом для выхода из политического кризиса.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

В Bloomberg допустили, что Зеленский и чиновники из его окружения могут быть причастны к коррупционному скандалу. В частности, в деле может быть замешан глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, он фигурирует на пленках Миндича, изъятых НАБУ, как «Алибаба» (АБ — Андрей Борисович).

Ранее сообщалось, что «кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по паспорту Израиля.