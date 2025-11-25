На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В НАБУ раскрыли новые детали бегства «кошелька Зеленского» с Украины

Глава НАБУ Кривонос: есть вопросы к пограничникам, выпустившим Миндича с Украины
Еврейская община города Днепр

У Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) возникли вопросы к пограничникам, которые выпустили из страны бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в коррупции в сфере энергетики. Об этом сообщил глава НАБУ Семен Кривонос на заседании в Верховной раде, трансляцию которого вел YouTube-канал парламентского комитета.

«Мы нашли талон, по которому пропускали Миндича, на нем была буква «к», контроль стоит», — поделился деталями Кривонос.

В свою очередь в погранслужбе Украины заявили, что Миндич выехал из страны на законных основаниях.

До этого руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов сообщил, что бюро выясняет обстоятельства бегства Миндича с Украины и будет добиваться его экстрадиции.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

В Bloomberg допустили, что Зеленский и чиновники из его окружения могут быть причастны к коррупционному скандалу. В частности, в деле может быть замешан глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, он фигурирует на пленках Миндича, изъятых НАБУ, как «Алибаба» (АБ — Андрей Борисович).

Ранее сообщалось, что «кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по паспорту Израиля.

