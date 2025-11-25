Трамп собирается встретиться с Путиным и Зеленским

Трамп: я жду встречи с Путиным и Зеленским для завершения соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для завершения соглашения об урегулировании конфликта. Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети Truth Social.

«Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным, но только тогда, когда сделка по прекращению этой войны будет завершена или находится на завершающей стадии», — написал Трамп.

Американский лидер отметил, что встреча с российским президентом может состояться, когда соглашение будет находиться на заключительной стадии разработки. Одновременно Трамп поручил своему представителю Уиткоффу организовать встречу с Путиным в Москве.

Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, для проработки оставшихся деталей мирного плана необходимы трехсторонние переговоры при участии России, США и Украины.

Накануне западные СМИ сообщили, что министр армии США Дэниел Дрисколл провел переговоры с российской делегацией в Абу-Даби 24 ноября. Очередная встреча состоится 25 ноября, «чтобы ускорить продвижение мирных переговоров» и «заложить основу для взаимодействия на более высоком уровне». По информации Politico, Дрисколл представит сокращенный американский план по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле отказались комментировать эти данные и назвали ситуацию «информационной вакханалией». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

