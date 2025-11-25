В Белом доме рассказали об оставшихся деталях для достижения мира на Украине

Для проработки оставшихся деталей мирного плана необходимы трехсторонние переговоры при участии России, США и Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети X.

«Нужно разобраться с несколькими деликатными, но не непреодолимыми вопросами, и это потребует дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами», — говорится в сообщении.

Она отметила, что за последнюю неделю усилиями США был достигнут значительный прогресс в продвижении к мирным договоренностям, в частности, удалось усадить обе стороны конфликта за стол переговоров.

Накануне западные СМИ сообщили, что министр армии США Дэниел Дрисколл провел переговоры с российской делегацией в Абу-Даби 24 ноября. Очередная встреча состоится 25 ноября, «чтобы ускорить продвижение мирных переговоров» и «заложить основу для взаимодействия на более высоком уровне». По информации Politico, Дрисколл представит сокращенный американский план по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле отказались комментировать эти данные и назвали ситуацию «информационной вакханалией». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о согласии Украины с мирным планом США.