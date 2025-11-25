«Самый сложный этап». В Абу-Даби проходят переговоры России и США по Украине

Западные СМИ утверждают, что министр армии США Дэниел Дрисколл провел переговоры с российской делегацией в Абу-Даби. Очередная встреча состоится 25 ноября, «чтобы ускорить продвижение мирных переговоров» и «заложить основу для взаимодействия на более высоком уровне». По информации Politico, Дрисколл представит сокращенный американский план по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле отказались комментировать эти данные и назвали ситуацию «информационной вакханалией».

Министр армии США Дэниел Дрисколл провел переговоры с российскими официальными лицами в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«Это стало очередной попыткой администрации президента Дональда Трампа заключить мирное соглашение между Россией и Украиной», — говорится в публикации.

По информации CBS News, встреча Дрисколла с представителями России прошла накануне вечером и длилась несколько часов. Министр планирует провести еще одни переговоры с российской делегацией 25 ноября, «чтобы ускорить продвижение мирных переговоров».

Встреча в Абу-Даби призвана «заложить основу для взаимодействия на более высоком уровне в будущем» , сообщает CNN. Источник телеканала утверждает, что российская делегация работает «с одобрения президента Владимира Путина».

Газета Financial Times выяснила, что украинская сторона знала о предстоящей встрече. По ее данным, в Абу-Даби также ожидаются переговоры Дрисколла с начальником Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым.

Кто входит в состав российской делегации, неизвестно.

Причина встречи

Дрисколл представит российской делегации сокращенный американский план по урегулированию конфликта на Украине, который Вашингтон и Киев обсудили на переговорах в Женеве, пишет Politico со ссылкой на источники.

Документ был сокращен с 28 пунктов до примерно 19, в нем изменены требования о выводе ВСУ из Донбасса «и другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины». Предполагается, что эти моменты позже обсудят президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский.

Издание утверждает, что в Абу-Даби будет «редкая встреча между высшими военными руководителями двух стран, в которой не примут участие госсекретарь Марко Рубио и другие переговорщики из США». Вероятно, она станет «самым сложным этапом».

«Мы не знаем, как будет развиваться ситуация дальше, но в Женеве был достигнут некоторый прогресс. Впереди еще долгий путь, и русские, безусловно, будут давить», — цитирует Politico неназванного европейского чиновника.

В Европе опасаются, что Путин может вернуть Трампа к изначальному варианту плана по Украине, состоящему из 28 пунктов и предполагающему значительные уступки России со стороны Киева. Если это произойдет, Зеленский окажется перед «неприятным выбором», добавило издание.

Переговоры делегаций США и Украины в Женеве завершились 23 ноября. Белый дом остался доволен «высокой продуктивностью консультаций». Трамп ожидает, что план урегулирования конфликта будет принят до 27 ноября.

Что говорят в Кремле

Тем временем в Кремле отказались комментировать сообщения западных СМИ о встрече Дрисколла с представителями России в Абу-Даби.

«Нам по-прежнему нечего сказать. Мы следим за сообщениями СМИ. Мы их анализируем», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас происходит «информационная вакханалия» и поступает много противоречивых заявлений. Однако Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов России и США по мирному плану Вашингтона.

Москве был передан набросок американского плана по Украине, который во многом соответствует «духу Анкориджа», уточнил официальный представитель Кремля. Но сейчас идет переговорный процесс между США и Украиной, и документ «претерпел изменения», обновленный план из 19 пунктов Москва не получала. Россия ожидает, что Соединенные Штаты поделятся планами по урегулированию по официальным каналам, подчеркнул он.

«Сейчас единственное, что есть субстантивно — это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров. Об этом тоже говорил наш президент. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения. Но настанет черед, и мы этим предметно займемся», — сказал он.

Песков обратил внимание, что Москва остается «полностью открытой для переговорного процесса» и заинтересована «достигать нашей цели именно политико-дипломатическими средствами». Кроме того, пресс-секретарь российского президента добавил, что говорить о системе безопасности без участия европейцев «практически невозможно» и на каком-то этапе такой диалог потребуется.