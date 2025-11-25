В Белом доме заявили об «огромном успехе» в урегулировании на Украине

Белый дом: США за неделю добились огромного успеха на пути к миру на Украине

США удалось за последнюю неделю добиться большого прогресса на пути к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети Х.

«За последнюю неделю США добились огромного успеха на пути к мирному соглашению», — написала она.

25 ноября газета Politico написала, что из нового варианта мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине исчез пункт про передачу Донбасса под контроль России. Отмечается, что из отредактированной версии исчезли «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины».

Накануне западные СМИ сообщили, что министр армии США Дэниел Дрисколл провел переговоры с российской делегацией в Абу-Даби 24 ноября. Очередная встреча состоится 25 ноября, «чтобы ускорить продвижение мирных переговоров» и «заложить основу для взаимодействия на более высоком уровне». По информации Politico, Дрисколл представит сокращенный американский план по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле отказались комментировать эти данные и назвали ситуацию «информационной вакханалией». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее президент Франции отверг возможность капитуляции Украины.