Из мирного плана Трампа убрали некоторые пункты

Politico: из нового плана США по Украине убрали пункт про передачу Донбасса
Aaron Schwartz/Reuters

И нового варианта мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине исчез пункт про передачу Донбасса под контроль России. Об этом пишет газета Politico.

По информации издания, после переговоров в Женеве изначальный план сократился с 28 пунктов до 19.

Отмечается, что из отредактированной версии исчезли «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины».

25 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг мирного плана США информационной вакханалией.

Песков отметил, что Россия имеет в своем распоряжении только изначальный документ, полученный неофициально, который уже претерпел изменения.

25 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов.

Телеканал CNN сообщил, что эта встреча станет основой для взаимодействия Москвы и Вашингтона по документу на «более высоком уровне».

Ранее фон дер Ляйен назвала «основные принципы» по решению конфликта на Украине.

Переговоры о мире на Украине
