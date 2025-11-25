На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон отверг возможность капитуляции Украины

Макрон: мирный план не должен выглядеть как капитуляция Украины
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что любой мирный план по урегулированию конфликта Москвы и Киева не должен выглядеть как капитуляция Украины. Его слова приводит Le Figaro.

По его словам, Европа хочет мира, «но не такого мира, который фактически будет капитуляцией». Также Макрон подчеркнул, что лишь Украина и Европа должны принимать решения в вопросах, касающихся их напрямую.

«Никто не может говорить вместо украинцев, на какие территориальные уступки они готовы», — сказал он.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Эммануэль Макрон не имеет права диктовать условия или вмешиваться в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Она напомнила, что Макрон не первый год хочет быть «медиатором» в повестке по Украине, однако кроме Киева его никто не слушает. Американский президент Дональд Трамп не отдаст лидерство по части переговоров, предположила депутат.

Ранее Макрон сообщил , что французскую молодежь не отправят на Украину.

