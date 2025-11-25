На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров обратил внимание на противоречивые заявления в окружении Зеленского

Лавров: Зеленский и его окружение делают противоречивые заявления по плану США
Susana Vera/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение делают противоречивые заявления в отношении плана США по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат обратил внимание на то, что сначала Зеленский на переговорах в Стамбуле утверждал, что он готов обсуждать американский план и согласовывать какие-то приемлемые формулировки. В то же время его представители заявили, что это исключено.

Лавров подчеркнул, что Россия остается на позиции, когда дипломатическое урегулирование конфликта в приоритете. Он напомнил, что российско-американскому саммиту на Аляске в августе этого года предшествовал визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву с прямыми поручениями главы Белого дома Дональда Трампа.

По словам министра, Уиткофф привез на встречу с президентом России Владимиром Путиным конкретные параметры урегулирования украинского кризиса, которые учитывали принципиальные подходы Российской Федерации, заключающиеся в том, что нужно сконцентрироваться на устранении первопричин конфликта.

На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине.

23 ноября на пресс-конференции в швейцарской Женеве государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров раскритиковал идею убрать из плана США по Украине ряд пунктов.

