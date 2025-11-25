Лавров раскритиковал идею убрать из плана США по Украине ряд пунктов

Лавров: все изменится, если из плана США уберут договоренности встречи на Аляске

Ситуация изменится, если из плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине будут убраны договоренности российско-американского саммита на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что ключевые положения американского плана основываются на пониманиях, достигнутых в Анкоридже в августе этого года. Лавров подчеркнул, что эти принципы отражены в плане, что Россия приветствует.

«[Но] если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией», — подчеркнул глава МИД РФ.

15 августа президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел в Анкоридже, на Аляске, лидеры главным образом обсуждали ситуацию на Украине.

23 ноября на пресс-конференции в швейцарской Женеве государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

