США хотели бы достичь соглашения о мире на Украине как можно скорее

Bloomberg: США хотят достичь соглашения по Украине как можно скорее
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты хотели бы достичь соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта как можно скорее. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

»США по-прежнему хотят достичь соглашения как можно скорее», — говорится в материале.

25 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов. По данным Politico, этот план представители США и Украины обсуждали 23 ноября в Швейцарии.

CNN сообщил, что эта встреча станет основой для взаимодействия Москвы и Вашингтона по документу на «более высоком уровне».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг документа информационной вакханалией.

Ранее сообщалось, что Уиткофф принял решение об уступках Украины из-за плохого военного положения.

Переговоры о мире на Украине
