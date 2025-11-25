В Кремле считают «информационной вакханалией» ситуацию вокруг плана США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг мирного плана США информационной вакханалией. Его слова передает ТАСС.

«Сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. Я бы охарактеризовал ситуацию как информационную вакханалию — по-другому ее не назовешь. Действительно, очень много противоречивых данных публикуется, противоречивых заявлений и так далее, и тому подобное», — сказал он журналистам, комментируя сообщения об изменении первоначального документа из 28 пунктов.

Песков отметил, что Россия имеет в своем распоряжении только изначальный документ, полученный неофициально, который уже претерпел изменения.

25 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов.

CNN сообщил, что эта встреча станет основой для взаимодействия Москвы и Вашингтона по документу на «более высоком уровне».

Ранее сообщалось, что Уиткофф принял решение об уступках Украины из-за плохого военного положения.