В Кремле считают «информационной вакханалией» ситуацию вокруг плана США

Песков назвал ситуацию вокруг плана США по Украине информационной вакханалией
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг мирного плана США информационной вакханалией. Его слова передает ТАСС.

«Сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. Я бы охарактеризовал ситуацию как информационную вакханалию — по-другому ее не назовешь. Действительно, очень много противоречивых данных публикуется, противоречивых заявлений и так далее, и тому подобное», — сказал он журналистам, комментируя сообщения об изменении первоначального документа из 28 пунктов.

Песков отметил, что Россия имеет в своем распоряжении только изначальный документ, полученный неофициально, который уже претерпел изменения.

25 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским чиновникам сокращенный американский план из 19 пунктов.

CNN сообщил, что эта встреча станет основой для взаимодействия Москвы и Вашингтона по документу на «более высоком уровне».

Ранее сообщалось, что Уиткофф принял решение об уступках Украины из-за плохого военного положения.

