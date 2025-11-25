На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали, почему Уиткофф принял решение об уступках Украины

WSJ: Уиткофф принял решение об уступках Украины из-за плохого военного положения
Сергей Бобылев/РИА Новости

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф принял решение о необходимости территориальных уступок со стороны Украины из-за плохого военного положения республики. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников.

Уиткофф, переговорив с официальными лицами США и других стран, а также ознакомившись с данными разведки, пришел к выводу, что Украина находится в более слабом военном положении, говорится в статье.

Чиновники признали, что Вооруженные силы Украины столкнулись с многочисленными потерями на фронте и находятся сейчас в невыгодном положении. Чтобы завершить конфликт, Киеву придется согласиться на серьезные уступки, продолжил автор публикации.

На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.

Ранее сообщалось, что министр армии США представит российским чиновникам сокращенный мирный план по Украине.

Переговоры о мире на Украине
