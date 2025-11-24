СМИ рассказали об изменениях мирного плана по Украине, составленного в Женеве

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
FT: составленный в Женеве мирный план мало чем напоминает предыдущий
Emma Farge/Reuters

Составленный на переговорах в Женеве новый мирный план по Украине мало напоминает предыдущий. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на члена украинской делегации, первого заместителя главы МИД республики Сергея Кислицу.

По его словам, число пунктов в новом плане сократили с 28 до 19, самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Кислица считает, что Вашингтон готов отказаться от предложения установить ограничение численности украинской армии на уровне 600 тысяч человек.

Также первый заместитель главы МИД республики заявил, что переговоры США и Украины в Женеве были под угрозой срыва из-за напряженной обстановки в начале встречи.

До этого издание Politico сообщило, что Рубио пытался выставить позитивными результаты переговоров с украинской делегацией в Женеве на фоне недовольства американского президента Дональда Трампа Киевом.

23 ноября госсекретарь США, выступая на пресс-конференции в Женеве, заявил, что роль Евросоюза и НАТО в урегулировании украинского конфликта еще только предстоит обсудить. По его словам, американский мирный план является «живым» документом, который меняется каждый день. Он отметил, что имеются спорные вопросы, касающиеся, в частности, российских активов или роли ЕС и НАТО в мирных переговорах. Рубио пояснил, что эти вопросы будут обсуждаться с советниками по национальной безопасности государств Европы.

Ранее в Кремле назвали «европейский план» по Украине неконструктивным.

