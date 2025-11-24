СМИ: Рубио пытался выставить позитивными переговоры в Женеве

Госсекретарь США Марко Рубио пытался выставить позитивными результаты переговоров с украинской делегацией в Женеве на фоне недовольства американского президента Дональда Трампа Киевом. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что после переговоров госсекретарь был полон решимости показать, насколько позитивно прошла встреча. Об этом Рубио заявил репортерам примерно два десятка раз во время двух коротких пресс-конференций, утверждает издание.

23 ноября госсекретарь США Марко Рубио, выступая на пресс-конференции в Женеве, заявил, что роль Евросоюза и НАТО в урегулировании украинского конфликта еще только предстоит обсудить. По его словам, американский мирный план является «живым» документом, который меняется каждый день. Он отметил, что имеются спорные вопросы, касающиеся, в частности, российских активов или роли ЕС и НАТО в мирных переговорах. Рубио пояснил, что эти вопросы будут обсуждаться с советниками по национальной безопасности государств Европы.

Ранее в Кремле назвали «европейский план» по Украине неконструктивным.