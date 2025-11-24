На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Рубио пытался выставить позитивными переговоры в Женеве

Politico: Рубио пытался нахвалить переговоры в Женеве из-за недовольства Трампа
true
true
true
close
Сергей Булкин/РИА Новости

Госсекретарь США Марко Рубио пытался выставить позитивными результаты переговоров с украинской делегацией в Женеве на фоне недовольства американского президента Дональда Трампа Киевом. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что после переговоров госсекретарь был полон решимости показать, насколько позитивно прошла встреча. Об этом Рубио заявил репортерам примерно два десятка раз во время двух коротких пресс-конференций, утверждает издание.

23 ноября госсекретарь США Марко Рубио, выступая на пресс-конференции в Женеве, заявил, что роль Евросоюза и НАТО в урегулировании украинского конфликта еще только предстоит обсудить. По его словам, американский мирный план является «живым» документом, который меняется каждый день. Он отметил, что имеются спорные вопросы, касающиеся, в частности, российских активов или роли ЕС и НАТО в мирных переговорах. Рубио пояснил, что эти вопросы будут обсуждаться с советниками по национальной безопасности государств Европы.

Ранее в Кремле назвали «европейский план» по Украине неконструктивным.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами