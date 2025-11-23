Рубио заявил о предстоящем обсуждении роли ЕС и НАТО в урегулировании на Украине

Рубио: Роль ЕС и НАТО в урегулировании на Украине еще предстоит обсудить

Роль Европейского союза и НАТО в урегулировании украинского конфликта еще предстоит обсудить, заявил государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на пресс-конференции в Женеве, Рубио подчеркнул, что американский план урегулирования на Украине является «живым» документом, который меняется каждый день. Он отметил, что имеются вопросы, которые касаются, в частности, российских активов или роли Евросоюза и Североатлантического альянса. И эти вопросы, пояснил госсекретарь, будут обсуждены с советниками по национальной безопасности государств Европы.

23 ноября Рубио заявил, что Россия является очевидной частью уравнения по плану урегулирования конфликта на Украине.

В этот же день в Женеве состоялись переговоры, направленные на согласование формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. В совещании принимали участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Стороны обсудят мирный план Трампа по Украине. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Ранее Рубио раскрыл подробности обсуждений мирного плана США с Украиной.