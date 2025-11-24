На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: переговоры США и Украины в Женеве были под угрозой срыва

FT: переговоры в Женеве были под угрозой срыва из-за напряженной обстановки
Emma Farge/Global Look Press

Переговоры США и Украины в Женеве были под угрозой срыва из-за напряженной обстановки в начале встречи. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на первого замглавы украинского МИД Сергея Кислицу.

По его словам, в первые часы встречи успех переговоров «висел на волоске». Главе офиса президента Украины Андрею Ермаку и госсекретарю США Марко Рубио понадобилось два часа диалога прежде, чем сбавить градус напряженности и вернуться в нужное русло, утверждает Кислица.

До этого издание Politico сообщило, что Рубио пытался выставить позитивными результаты переговоров с украинской делегацией в Женеве на фоне недовольства американского президента Дональда Трампа Киевом.

23 ноября госсекретарь США, выступая на пресс-конференции в Женеве, заявил, что роль Евросоюза и НАТО в урегулировании украинского конфликта еще только предстоит обсудить. По его словам, американский мирный план является «живым» документом, который меняется каждый день. Он отметил, что имеются спорные вопросы, касающиеся, в частности, российских активов или роли ЕС и НАТО в мирных переговорах. Рубио пояснил, что эти вопросы будут обсуждаться с советниками по национальной безопасности государств Европы.

Ранее в Кремле назвали «европейский план» по Украине неконструктивным.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
