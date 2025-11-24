На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле назвали «европейский план» по Украине неконструктивным

Ушаков: мирный план Евросоюза по Украине неконструктивный и не подходит России
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

В Москве осведомлены о существовании «европейского плана» по Украине и считают его неконструктивным, контрпредложение Евросоюза (ЕС) не подходит России. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга.

По его словам, в настоящий момент по сети «гуляет» много вариаций мирного плана, помимо предложенного президентом США Дональдом Трампом.

«Что касается тех планов, которые «гуляют»: просто мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который, если просто с первого взгляда, совершенно не конструктивный, нам не подходит», — сказал помощник российского лидера.

Издание The Washington Post писало, что лидеры ЕС подготовили свой ответ плану США по урегулированию конфликта на Украине, который в том числе предлагает не устанавливать какие-либо ограничения для Вооруженных сил Украины и решать территориальные споры после прекращения огня.

23 ноября госсекретарь США Марко Рубио, выступая на пресс-конференции в Женеве, заявил, что роль Евросоюза и НАТО в урегулировании украинского конфликта еще только предстоит обсудить. По его словам, американский мирный план является «живым» документом, который меняется каждый день. Он отметил, что имеются спорные вопросы, касающиеся, в частности, российских активов или роли ЕС и НАТО в мирных переговорах. Рубио пояснил, что эти вопросы будут обсуждаться с советниками по национальной безопасности государств Европы.

Ранее Орбан заявил о желании Европы продолжить конфликт на Украине.

