В Кремле назвали декабрь насыщенным с точки зрения контактов Путина

График президента России Владимира Путина на декабрь будет насыщенным с точки зрения внешнеполитических контактов. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в ходе брифинга с журналистами.

«Декабрь будет, в общем-то, насыщенным с точки зрения внешнеполитических контактов у нашего (российского. — «Газета.Ru») президента», — сказал он.

Накануне Ушаков анонсировал «сверхбольшой» визит российского лидера в Индию в начале декабря. По его словам, обе стороны активно готовятся к рабочей поездке Путина. Помощник президента добавил, что сроки этого визита уже согласованы.

Ушаков выразил надежду, что эта поездка Путина позволит реализовать на практике достигнутые с премьер-министром Индии Нарендрой Моди договоренности о ежегодных встречах для разговора по двусторонним и международным вопросам.

10 октября глава РФ в ходе заседания Содружества Независимых Государств (СНГ) в Таджикистане пригласил лидеров стран — членов СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в конце декабря.

