На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле назвали декабрь насыщенным с точки зрения контактов Путина

Ушаков: декабрь будет насыщенным из-за внешнеполитических контактов Путина
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА «Новости»

График президента России Владимира Путина на декабрь будет насыщенным с точки зрения внешнеполитических контактов. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в ходе брифинга с журналистами.

«Декабрь будет, в общем-то, насыщенным с точки зрения внешнеполитических контактов у нашего (российского. — «Газета.Ru») президента», — сказал он.

Накануне Ушаков анонсировал «сверхбольшой» визит российского лидера в Индию в начале декабря. По его словам, обе стороны активно готовятся к рабочей поездке Путина. Помощник президента добавил, что сроки этого визита уже согласованы.

Ушаков выразил надежду, что эта поездка Путина позволит реализовать на практике достигнутые с премьер-министром Индии Нарендрой Моди договоренности о ежегодных встречах для разговора по двусторонним и международным вопросам.

10 октября глава РФ в ходе заседания Содружества Независимых Государств (СНГ) в Таджикистане пригласил лидеров стран — членов СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в конце декабря.

Ранее Лавров назвал важнейший приоритет во внешней политике России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами