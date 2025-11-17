На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров назвал важнейший приоритет во внешней политике России

Лавров: отношения с Индией являются приоритетом во внешней политике России
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Отношения с Индией являются для России важнейшим приоритетом во внешней политике. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, пишет РИА Новости.

«Отношения между Российской Федерацией и Индией <…> наш важнейший приоритет в сфере внешней политики», — сказал Лавров.

По словам министра, сейчас особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для работы экономических операторов на рынках друг друга. Россия и Индия выстраивают транспортные цепочки, не подверженные внешнему негативному воздействию, добавил Лавров.

Среди наиболее перспективных проектов двух стран глава МИД назвал международный транспортный коридор «Север — Юг» и Северный морской путь. Кроме того, Лавров заявил о хороших перспективах сотрудничества стран в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, культуры, военного и военно-технического комплексов.

1 сентября премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС заявил, что ему всегда приятно встречаться с российским лидером и что он ждет его визита в Индию в декабре 2025 года. Кроме того, Моди отметил, что тесное сотрудничество Нью-Дели с Москвой имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания двух стран. По его словам, Россия и Индия всегда шли вперед «плечом к плечу».

Владимир Путин также отметил успешное развитие российско-индийского стратегического партнерства.

Ранее в Индии оценили будущее отношений с Россией на фоне угроз Трампа.

