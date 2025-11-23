На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле анонсировали «сверхбольшой» визит Путина в Индию

Ушаков: Индия активно готовится к сверхбольшому визиту Путина в декабре
Roman Naumov/Global Look Press

Индия активно готовится к «сверхбольшому» визиту президента РФ Владимира Путина, он состоится в начале декабря. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, пишет РИА Новости.

«Мы и индийская сторона активно готовимся к визиту [Путина] и надеемся, что он будет во всех смыслах плодотворным», — заявил представитель Кремля, добавив, что сроки этого визита уже согласованы.

Ушаков выразил надежду, что этот визит Путина позволит реализовать на практике достигнутые с премьер-министром Индии Нарендрой Моди договоренности о ежегодных встречах для разговора по двусторонним и международным вопросам.

В начале октября корреспонденты телеканала NDTV сообщили, что президент России планирует посетить Индию 5–6 декабря 2025 года.

По словам замглавы МИД России Андрея Руденко, Владимир Путин во время визита в Индию планирует вместе с Нарендрой Моди подписать документы о сотрудничестве в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Дипломат также допустил, что Москва и Нью-Дели могут подписать ряд документов в области миграции. Руденко отметил, что все эти договоренности позволят вывести сотрудничество двух стран на новый уровень.

Ранее Путин уступил Моди свое любимое место в Aurus.

