Ушаков раскрыл детали визита Путина в Киргизию

Ушаков раскрыл детали двухдневного визита Путина в Киргизию
Сергей Карпухин/РИА Новости

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию начинается во вторник, 25 ноября, он продлится два дня. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Путина по прибытии в Бишкек встретит президент Киргизии Садыр Жапаров, они возложат венок к вечному огню. Официальная церемонии встречи двух президентов состоится 26 ноября, они проведут официальные переговоры.

Лидеры двух стран подпишут ряд документов, в том числе соглашение об укреплении партнерства.

Путин и Жапаров 25 ноября проведут встречу в неформальном формате. Позже российский лидер встретится в Бишкеке с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

12 ноября Путин на встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым рассказал, что планирует посетить Киргизию, чтобы принять участие в саммите ОДКБ.

В сентябре участники ОДКБ провели в Киргизии совместные военные учения. В них приняли участие солдаты самой Киргизии, а также РФ, Казахстана и Таджикистана. Кроме того, прибыли опергруппы Объединенного штаба и секретариата организации.

Ранее в МИД РФ анонсировали участие Лаврова в совете министров стран ОДКБ в Киргизии.

