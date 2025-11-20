На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лаврова примет участие в совете министров стран ОДКБ в Киргизии

Захарова: Лавров 27 ноября примет участие в совете глав МИД стран ОДКБ в Бишкеке
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 ноября примет участие в заседании совета министров иностранных дел и обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Мероприятие состоится под председательством киргизской стороны в Бишкеке перед запланированной в этот день очередной сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ», — сказала она на брифинге.

По словам Захаровой, министры обсудят военно-политическую обстановку в регионе, а также сотрудничество и дальнейшее развитие ОДКБ.

Россия «проинформирует союзников о приоритетах своего председательства» в ОДКБ в 2026 году, добавила представитель МИД.

16 ноября стало известно, что заседание парламентской ассамблеи ОДКБ состоится в Москве 8 декабря. 18-е пленарное заседание возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ожидается, что на встрече будут приняты законы, укрепляющие правовые основы коллективной безопасности и повышающие эффективность совместных мер противодействия современным вызовам и угрозам.

ОДКБ — международный военно-политический союз. Страны СНГ основали его в 1992 году, подписав «Ташкентский договор». Организация была создана для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения (с февраля 2024 года республика заморозила свое участие в ОДКБ).

Ранее генсека ОДКБ внесли в базу «Миротворца».

