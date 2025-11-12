На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин посетит Киргизию для участия в саммите ОДКБ

Путин сообщил о скором визите в Бишкек для участия во встрече ОДКБ
true
true
true
close
Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым рассказал, что планирует посетить Киргизию, чтобы принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«Мы регулярно общаемся с вами, но вот еще предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке», — сказал российский лидер Токаеву.

В сентябре участники ОДКБ провели в Киргизии совместные военные учения. В них приняли участие солдаты самой Киргизии, а также РФ, Казахстана и Таджикистана. Кроме того, прибыли опергруппы Объединенного штаба и секретариата организации.

Целью учений было совершенствование навыков должностных лиц и отработка действий при возможном вторжении вооруженных формирований на территорию страны.

Кроме того, в том же месяце на белорусской территории прошли совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025».

Ранее Токаев назвал Россию государством-союзником.

