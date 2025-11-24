В Кремле заявили о приемлемости положений мирного плана США по Украине

Многие положения мирного плана США по Украине, с которым ознакомилась Россия, кажутся вполне приемлемыми. Об этом журналистам заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«Мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И поэтому многие, многие, я бы сказал, не все, но многие положения этого плана, они нам представляются вполне приемлемыми», — заявил помощник лидера РФ.

23 ноября государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что мирный план по урегулированию украинского конфликта разработали американские чиновники при сотрудничестве с Российской Федерацией и Украиной.

На прошлой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана Соединенных Штатов по Украине. По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева.

Ранее в Госдуме раскритиковали мирный план США по Украине.