Кремль: Россия не получала официальную информацию о переговорах в Женеве

Песков: РФ не получала от США официальную информацию о ходе переговоров в Женеве

Россия пока не получала от США официальную информацию о ходе переговоров в Женеве, на которых обсуждался американский план по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Официально мы пока ничего не получали», — сказал он журналистам.

У Кремля также нет данных о том, что США и Украина скорректировали некоторые моменты в плане.

Накануне в Женеве прошли переговоры с представителями США, Украины и Европы, на которых обсуждался план мира.

24 ноября агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что украинской делегации удалось скорректировать большинство неудобных для Киева пунктов документа.

В понедельник также украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит работать с партнерами над компромиссами по мирному плану.

Ранее Ермак опубликовал заявление Украины и США после встречи в Женеве.