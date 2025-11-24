На Украине заявили о корректировке мирного плана Трампа в свою пользу

Украинской делегации в ходе прошедших переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных для Киева пунктов мирного плана. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным газеты, делегациям «удалось согласовать большинство норм плана США, а значительную часть из спорных – скорректировать».

Стороны согласовали позиции по вопросу численности ВСУ, контроля над Запорожской атомной электростанцией, а также формату обмена пленными и возвращения осужденных. При этом наиболее острые вопросы, как предполагается, должны обсудить президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп в ходе потенциальной встречи.

До этого Reuters со ссылкой на источники писал, что президент Украины Владимир Зеленский во время возможного визита в США на этой неделе намерен обсудить чувствительные аспекты предлагаемого мирного плана и в первую очередь — территориальный вопрос. В то же время уточняется, что дата возможного визита «пока не определена».

Ранее европейские политики написали письмо Трампу в ответ на мирный план по Украине.