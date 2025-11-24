Ермак обнародовал заявление Украины и США после встречи в Женеве

Делегации США и Украины провели в Женеве переговоры по плану мирного урегулирования, предложенного США, по итогам которых подготовили обновленный рамочный документ. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Обе стороны сочли консультации крайне продуктивными. Обсуждение продемонстрировало существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов», — написал он.

Делегация Украины поблагодарила США и лично президента Дональда Трампа за усилия по урегулированию.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что переговоры в Женеве, на которых обсуждался представленный президентом США Дональдом Трампом план по прекращению российско-украинского конфликта, привели к «решающему успеху» для европейцев. По его словам, с самого начала было обозначено, что какое-либо соглашение не должно быть достигнуто без участия Европы и Украины.

Переговоры в швейцарском городе прошли в воскресенье, 23 ноября. На них присутствовали представители США, Украины и Европы. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал эту встречу продуктивной и значимой.

Ранее Европа подготовила свой план мира на Украине.