Все новости
Новые материалы +
Зеленский сообщил, что Украина продолжит обсуждать компромиссы по мирному плану

Зеленский: Киев продолжит работать с партнерами над компромиссами по плану США
Louisa Gouliamaki/Reuters

Украина продолжит работать с партнерами над компромиссами по мирному плану США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите Крымской платформы в Швеции, передает Reuters.

«Зеленский заявил, что Россия должна заплатить за войну на Украине и что решение об использовании замороженных российских активов имеет решающее значение», — приводит Reuters его слова.

Соединенные Штаты и Украина намерены продолжить работу над документом после того, как согласились изменить более раннее предложение, которое многие посчитали слишком выгодным для Москвы.

В совместном заявлении стороны сообщили, что после переговоров в Женеве в воскресенье они разработали «уточненные рамки мира», хотя и не привели конкретных подробностей.

На прошлой неделе Дональд Трамп установил крайний срок для принятия президентом Украины Владимиром Зеленским мирного плана, при этом госсекретарь Марко Рубио заявил, что этот срок может быть неокончательным.

Ранее Ермак опубликовал заявление Украины и США после встречи в Женеве.

Переговоры о мире на Украине
