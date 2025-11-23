На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле подтвердили, что Путин и Эрдоган проведут 24 ноября телефонный разговор

Песков: Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор 24 ноября
true
true
true
close
Администрация Президента России

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 24 ноября, проведут телефонный разговор. Об этом ТАСС заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да. Мы можем подтвердить. Такой разговор запланирован», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

До этого Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Южно-Африканской Республике рассказал, что планирует в понедельник провести телефонный разговор с Путиным. После этого Эрдоган намерен созвонится с американским лидером Дональдом Трампом.

На этой неделе Эрдоган назвал важным возобновление стамбульского переговорного процесса между Россией и Украиной. Глава республики отметил, что власти Турции приняли у себя три раунда переговоров, в ходе которых удалось достичь прогресса по ряду вопросов. По словам президента, Россия и Украина смогли в ходе встреч обсудить перемирие и военные вопросы.

Ранее была названа причина внезапной поездки Зеленского в Турцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами