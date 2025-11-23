В Кремле подтвердили, что Путин и Эрдоган проведут 24 ноября телефонный разговор

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 24 ноября, проведут телефонный разговор. Об этом ТАСС заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да. Мы можем подтвердить. Такой разговор запланирован», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

До этого Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Южно-Африканской Республике рассказал, что планирует в понедельник провести телефонный разговор с Путиным. После этого Эрдоган намерен созвонится с американским лидером Дональдом Трампом.

На этой неделе Эрдоган назвал важным возобновление стамбульского переговорного процесса между Россией и Украиной. Глава республики отметил, что власти Турции приняли у себя три раунда переговоров, в ходе которых удалось достичь прогресса по ряду вопросов. По словам президента, Россия и Украина смогли в ходе встреч обсудить перемирие и военные вопросы.

